Сеть «Вкусно — и точка» открыла 142 ресторана из 850, которые входили в бывшую сеть Макдоналдс, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

«По состоянию на вчера у нас открыто 142 предприятия», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что компания рассчитывает на открытие всех предприятий сети уже в сентябре.

Пароев подчеркнул, что «Вкусно — и точка» планирует расширить сеть до 1 тыс. заведений в ближайшие четыре-пять лет. Большая их часть, по его словам, должна открыться в Москве.

Ранее в Москве заработали первые рестораны быстрого питания на базе сети Макдоналдс, ранее объявившей о прекращении работы в России.

Пароев заявил, что на первом этапе работы сети «Вкусно — и точка» будет доступно не всё меню из-за логистики и сложностей с упаковкой.

Пароев добавил, что некоторых позиций больше в меню не будет, в числе которых — «Биг Мак» и «МакФлурри». Гендиректор сети пояснил, что эти бренды и технология производства имеют прямую ассоциацию с Макдоналдсом.