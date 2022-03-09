Владелец KFC приостанавливает работу своих ресторанов в России

Компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.

«Yum! Brands приостанавливает деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершает работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнёрстве со своим главным франчайзи», — говорится в заявлении на сайте компании.

Уточняется, что решение принято в связи с приостановкой инвестиций и развития ресторанов в России и «перенаправлением прибыли от операций в России на гуманитарные цели».

По данным компании, в России зарегистрированы примерно 1 тыс. ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut, почти все из них управляются независимыми владельцами по лицензии или франшизе.

Таким образом, лишь небольшая часть предприятий приостановит деятельность.

Ранее Yum! Brands приостановила инвестиции и развитие в России.

Американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.