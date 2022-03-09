Владелец KFC приостанавливает работу своих ресторанов в России

Короткая ссылка
Компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.
Владелец KFC приостанавливает работу своих ресторанов в России
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Yum! Brands приостанавливает деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершает работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнёрстве со своим главным франчайзи», — говорится в заявлении на сайте компании.

Уточняется, что решение принято в связи с приостановкой инвестиций и развития ресторанов в России и «перенаправлением прибыли от операций в России на гуманитарные цели».

По данным компании, в России зарегистрированы примерно 1 тыс. ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut, почти все из них управляются независимыми владельцами по лицензии или франшизе. 

Таким образом, лишь небольшая часть предприятий приостановит деятельность.

Ранее Yum! Brands приостановила инвестиции и развитие в России.

Американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить