Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

Американская компания Coca-Cola объявила о приостановке деятельности на территории России.

«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что приостанавливает свою деятельность в России», — говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России.

Также стало известно, что McDonald's временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Финский производитель продуктов питания Fazer заявил о намерении приостановить деятельность в России.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».