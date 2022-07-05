Владелец KFC сообщил о переговорах по продаже ресторанов в России
- Legion-Media
«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что после продажи компания намерена полностью уйти из России.
В марте Yum! Brands приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.
По данным компании, в России зарегистрировано примерно 1 тыс. ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut — почти все они управляются независимыми владельцами по лицензии или франшизе.
Таким образом, лишь небольшая часть предприятий приостановила деятельность.