Владелец KFC сообщил о переговорах по продаже ресторанов в России

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Компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, ведёт переговоры по продаже своих российских активов местному оператору.
Владелец KFC сообщил о переговорах по продаже ресторанов в России
  • Legion-Media

«Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что после продажи компания намерена полностью уйти из России.

В марте Yum! Brands приняла решение приостановить деятельность своих ресторанов в России.

По данным компании, в России зарегистрировано примерно 1 тыс. ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut — почти все они управляются независимыми владельцами по лицензии или франшизе. 

Таким образом, лишь небольшая часть предприятий приостановила деятельность.

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