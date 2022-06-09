Координаторы находились на территории Украины: в Ростове-на-Дону пресечена деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность в Ростове-на-Дону законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В неё входили 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона. Задержанные вербовали граждан и распространяли среди населения РФ террористическую идеологию. В отношении организатора ячейки возбуждено уголовное дело.

Федеральная служба безопасности РФ нейтрализовала в Ростове-на-Дону законспирированную ячейку международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, состоящую из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе проведённых мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — говорится в сообщении.

У задержанных изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, которые они использовали для террористической деятельности.

В отношении организатора ячейки МТО следственные органы возбудили уголовное дело.

ФСБ нейтрализовала в Ростове-на-Дону законспирированную ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

В феврале ФСБ ликвидировала ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму, задержав четырёх участников этой структуры. Они занимались антиконституционной деятельностью, руководствуясь доктриной так называемого всемирного халифата. В ходе собраний правонарушители распространяли среди граждан на полуострове террористическую идеологию.

В марте пятеро жителей Крыма, входивших в ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», были приговорены к тюремным срокам за участие в террористической организации и ведение деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя России. Указывалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Акима Бекирова, Сеитвели Сейтабдиева и Рустема Сейтхалилова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Эскендера Сулейманова и Асана Яникова — к 15 годам колонии строгого режима.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала доклад Государственного департамента США о свободе вероисповедания. В нём, в частности, говорится о якобы неправомерном притеснении российскими властями деятельности различных экстремистских организаций, в том числе «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«Приводится скрупулёзное исследование российского законодательства в сфере защиты прав верующих, но лишь для того, чтобы снова упрекнуть Россию в использовании «драконовского законодательства» для притеснения «малых» конфессий. Оставим на совести авторов эту гиперболизацию, но, например, упомянутые ими в докладе псевдорелигиозные или вообще нерелигиозные организации — «Хизб ут-Тахрир» (это им-то нужно дать религиозной свободы на территории нашей страны?), «Таблиги Джамаат»**, «Меджлис крымско-татарского народа»***. Религия здесь при чём? Самое интересное, что эти же организации упоминают в других, не связанных с религией контекстах. Пишут, что эти организации (речь идёт о докладе, посвящённом религиозным свободам) преследуются в России», — сказала она в ходе брифинга.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что перечисленные ей организации являются «радикальными структурами, деятельность которых запрещена по закону и представляет угрозу российскому государству и его гражданам».

«В самих США любая подобная деятельность карается жесточайшим образом. Преследуются именно за экстремистскую, а не, как нам пытаются доказать американцы, религиозную деятельность и убеждения», — уточнила Захарова.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).

*** «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).