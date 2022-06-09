ФСБ в Ростове-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Федеральной службой безопасности в Ростове-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона.

«При координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульмани трудовых мигрантов», — говорится в сообщении ФСБ.

Возбуждено уголовное дело.

В марте Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал пятерых жителей Крыма виновными по делу «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.