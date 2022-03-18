Пять жителей Крыма приговорены к заключению за участие в «Хизб ут-Тахрир»

Короткая ссылка
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал пятерых жителей Крыма виновными по делу «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Пять жителей Крыма приговорены к заключению за участие в «Хизб ут-Тахрир»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Аким Бекиров, Сеитвели Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов приговорены к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Эскендер Сулейманов и Асан Яников — к 15 годам колонии строгого режима.

Установлено, что они участвовали в деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

9 февраля стало известно, что сотрудники спецслужб ликвидировали в Крыму ячейку запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны четыре участника структуры.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить