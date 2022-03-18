Пять жителей Крыма приговорены к заключению за участие в «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал пятерых жителей Крыма виновными по делу «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что Аким Бекиров, Сеитвели Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов приговорены к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Эскендер Сулейманов и Асан Яников — к 15 годам колонии строгого режима.

Установлено, что они участвовали в деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

9 февраля стало известно, что сотрудники спецслужб ликвидировали в Крыму ячейку запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны четыре участника структуры.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.