ФСБ России ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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Сотрудники спецслужб ликвидировали в Крыму ячейку запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, задержаны четыре участника структуры.
ФСБ России ликвидировала в Крыму ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Задержаны четверо участников терструктуры», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Члены организации занимались антиконституционной деятельностью, руководствуясь доктриной так называемого всемирного халифата. В ходе собраний правонарушители распространяли среди граждан на полуострове террористическую идеологию.

Следственные органы возбудили уголовные дела, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в Крыму следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении пятерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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