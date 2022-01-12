В Крыму возбудили дело против пятерых членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении пятерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела по ст. 205.5 УК в отношении пяти граждан России возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК («Приготовление к насильственному захвату власти»)», — приводит сообщение ТАСС.

По информации следствия, задержанные распространяли среди населения Крыма террористическую идеологию, вербовали новых членов в террористическую организацию и вели деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя России.

В августе сотрудники ФСБ задержали в Крыму пятерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.