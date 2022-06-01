Верховный суд России признал террористическим батальон Челебиджихана

Верховный суд России признал террористическим и запретил «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

«Суд признал террористической организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» и запретил её деятельность на территории России», — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Решение принято по иску Генпрокуратуры России.

30 мая в Крыму был задержан гражданин Украины по подозрению в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана».

Как рассказали в ФСБ, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.