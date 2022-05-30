Генпрокуратура России рассказала о попытках вовлечь подростков в террористические организации

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Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть заявил, что на фоне ситуации на Украине ведомство фиксирует попытки вовлечь российских подростков в террористические организации.
Генпрокуратура России рассказала о попытках вовлечь подростков в террористические организации
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, соответствующие факты установлены, в частности, в Крыму, в Астраханской и Ростовской областях.

Он уточнил, что Генпрокуратурой были выявлены факты участия несовершеннолетних в террористических организациях «с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности и актов терроризма».

«Менее чем за полгода подобные преступления совершены 16 подростками в возрасте от 14 до 17 лет», — отметил он на заседании совета при полпреде президента в ЮФО по вопросам радикализации молодёжи.

Он добавил, что с начала специальной операции на Украине в округе проведено свыше 200 пикетирований и 28 несогласованных массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в результате скоординированной работы ФСБ, МВД и СК в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб.

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