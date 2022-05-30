Генпрокуратура России рассказала о попытках вовлечь подростков в террористические организации
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующие факты установлены, в частности, в Крыму, в Астраханской и Ростовской областях.
Он уточнил, что Генпрокуратурой были выявлены факты участия несовершеннолетних в террористических организациях «с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности и актов терроризма».
«Менее чем за полгода подобные преступления совершены 16 подростками в возрасте от 14 до 17 лет», — отметил он на заседании совета при полпреде президента в ЮФО по вопросам радикализации молодёжи.
Он добавил, что с начала специальной операции на Украине в округе проведено свыше 200 пикетирований и 28 несогласованных массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что в результате скоординированной работы ФСБ, МВД и СК в 23 российских регионах были задержаны 60 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», созданной под контролем киевских спецслужб.