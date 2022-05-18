В Ленинском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции ввели в Ленинском районе Махачкалы. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Дагестан.

«Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета... принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02:45 18 мая на территории Ленинского района города Махачкалы», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее власти Крыма до 26 мая продлили «жёлтый» уровень террористической опасности в ряде районов и округов.

11 апреля стало известно, что в северных и восточных районах Крыма вводится «жёлтый» уровень террористической опасности.

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