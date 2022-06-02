По трём причинам: глава Минобрнауки заявил о планах сохранить бакалавриат и магистратуру в РФ

В России, несмотря на отход от болонской системы, сохранятся бакалавриат и магистратура, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, для этого есть как минимум три причины. Так, многие «симпатизируют этим форматам образования», кроме того, миллионам россиян с дипломами бакалавра нужно иметь возможность развиваться, также немаловажен интерес со стороны иностранных студентов. Ранее руководители российских вузов в интервью RT заявили о необходимости выстраивания собственной модели образования, которая будет адаптирована к современным реалиям.

В России в рамках создания собственной модели высшего образования в связи с отказом от болонской системы будут сохранены бакалавриат и магистратура. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Понимаете, речь не идёт о том, что мы в одночасье вдруг отменим всё, с чем жили больше 20 лет, и вернёмся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — сказал Фальков.

Глава Минобрнауки также перечислил три причины сохранения бакалавриата и магистратуры: множество россиян, в том числе выпускники школ, «симпатизируют этим форматам образования»; миллионы граждан РФ имеют степень бакалавра, но при невозможности получить степень магистра не смогут добиться продвижения по карьерной лестнице; иностранные студенты, для которых это понятная система обучения, при этом Россия входит в топ-7 государств по количеству учащихся из-за рубежа.

«При этом нужно поправить очевидные огрехи (в нынешней системе образования. — RT). Например, когда человек без профильного образования поступает в совершенно другую магистратуру. Здесь надо навести больше порядка. Я не говорю, что нужно прямые траектории устанавливать, что на юриспруденцию сможет поступить только юрист. Наверное, экономисты могут и в маркетинг пойти, но довольно странно, если у нас выпускник журфака пойдёт на энергомашиностроение», — пояснил Фальков.

В частности, по его мнению, по ряду направлений «специалитет должен быть в приоритете». Речь идёт о врачах и инженерах, а также о «новых сложных направлениях», таких как медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.

Общее снижение качества образования, как отметил министр, происходит, когда в магистратуру поступают люди, имеющие образование по совершенно другому профилю: «Вы посмотрите на экономистов и юристов — сколько людей сейчас поступают в магистратуру с непрофильным образованием? А в менеджмент сколько? И в результате мы имеем падение качества».

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Во второй половине мая в России заявили о намерении выйти из болонского процесса. Как говорил Валерий Фальков, «будущее — за собственной уникальной системой образования», в основе которой будут интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для студентов. В Минпросвещения отметили, что переход на программы специалитета должен улучшить качество подготовки педагогов в РФ.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что так и не произошла стандартизация высшего образования во всех странах — подписантах Болонской декларации: «То есть наши дипломы не получили полного признания. Всё было выборочно, всё было частично, как всегда». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, вопрос отказа России от Болонской декларации может быть вынесен на обсуждение в нижней палате парламента 6 июня.

После объявления Минобрнауки о намерении перейти к уникальной системе образования эксперты сообщили RT, что в академическом сообществе уже давно обсуждался переход к альтернативной модели обучения.

«В последнее время мы и вне рамок болонской системы уделяем всё больше внимания тому, чтобы траектория обучения студентов выстраивалась индивидуально. Такую манёвренность вполне обеспечивает модель обучения по системе 2 + 2 + 2, которая активно прорабатывается в российских университетах», — отметила президент Южного федерального университета Марина Боровская.

Декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров также заявил, что России необходимо «выработать новую систему, в которой классический подход к образованию будет адаптирован в соответствии с новыми потребностями общества».

«Пока перестроиться несложно, потому что в вузах не забыта старая система образования. Остались люди, остались материалы, на базе которых можно строить новую систему. А если бы мы затянули с отказом от болонской системы ещё на пять — десять лет, тогда действительно было бы сложно провести эту реформу», — пояснил первый проректор, член учёного совета Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна профессор Павел Луканин.