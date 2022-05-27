Специалист Фомин-Нилов прокомментировал идею об отказе от болонской системы

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Денис Фомин-Нилов, и. о. ректора Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН РАН), прокомментировал идею Министерства науки и высшего образования России отказаться от болонской системы.
Специалист Фомин-Нилов прокомментировал идею об отказе от болонской системы
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«В ближайшее время в рамках обсуждения среди научного сообщества, педагогического, работодателей будет найдена оптимальная модель. И к ней уже сейчас идут. Это модель «2 + 2 + 2». И как будут называться эти разные двухлетние периоды — это дело десятое», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По его словам, главное — каким содержанием наполнить и как выстроить учебные планы в системе высшего образования.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из болонского процесса и перейти к созданию отечественной системы образования.

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