Специалист Андросов рассказал, может ли отказ от болонской системы повлиять на сферу IT

Основатель холдинга Ingate, основатель онлайн-университета IMBA и сервиса виртуальных стажировок JUNR.io Никита Андросов рассказал в беседе с RT о том, как планы отказаться от болонской системы в России повлияют на сферу IT.

По его словам, отказ России от участия в болонском процессе существенно не отразится на рынке труда в обозримом будущем.

«Повсеместно бизнес обучает выпускников вузов при трудоустройстве «на местах», это стало нормой. Поэтому не думаю, что это решение повлияет и на одну из самых востребованных сейчас сфер — IT. Компании будут дообучать молодых IT-специалистов самостоятельно на практике, как это было и ранее», — пояснил аналитик.

При этом, по мнению специалиста, для того чтобы улучшить качество образования в России, важны системные изменения.

«Финансирование сферы в размере ~10% ВВП, высокие зарплаты учёных и преподавателей, стабильное повышение престижа образования. И это случится через 10—15 лет непрерывных инвестиций. Правительство нацелено разработать собственную уникальную модель высшего образования. Я считаю, что будет хорошей идеей, если правительство отдаст некоторые свои полномочия бизнесу», — рассказал Андросов.

Он подчеркнул, что централизованная модель высшего образования — это «устаревший концепт».

«Прикладное образование должно успевать за бизнесом, учить тому, что нужно бизнесу сейчас. Для этого есть разработанные концепты — experience education (образование на опыте), virtual internships (виртуальные стажировки), профессиональные сообщества и гигантский пласт пассионарных лидеров, готовых стыковать меняющиеся потребности бизнеса и формировать знания, навыки и необходимые паттерны поведения под эти потребности индивидуально и в формате сверхактуализации», — заключил собеседник RT.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты могут уже 6 июня обсудить вопрос выхода России из болонской системы.