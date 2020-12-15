Праздник выбора: 10 идей для подарков от HUAWEI на Новый год

По опросам, электронный гаджет — один из самых популярных и желанных подарков на Новый год. Так, по мнению почти трети мужской аудитории одного из российских сервисов частных объявлений, они с удовольствием получили бы какое-нибудь функциональное устройство в подарок на Новый год.

Мы составили список из 10 идей самых востребованных девайсов высокотехнологичного бренда HUAWEI. Экосистема этой компании становится всё популярнее: ежемесячное количество активных пользователей сервисов HUAWEI превысило полмиллиарда. Концепция экосистемы предполагает, что вы объединяете все свои устройства, чтобы пользоваться ими с комфортом. Например, легко переключаетесь между телефоном, ноутбуком и смарт-часами, а наушники сами распознают источник звука.

До 28 декабря 2020 года в онлайн-магазине HUAWEI как раз идёт распродажа техники со скидками до 50%.

Смартфон HUAWEI Mate 40 Pro

Кому дарим: любителям самых продвинутых смартфонов

Почему: самый мощный флагман с лучшей камерой

Сколько: 81 999 рублей во время новогодней акции

HUAWEI Mate 40 Pro — технологически самый продвинутый смартфон, который можно купить сегодня. Он традиционно обосновался на вершине рейтинга камерофонов DxOMark и, судя по всему, останется там ещё долго. Все остальные атрибуты флагмана тоже при нём: мощный процессор (самый производительный среди мобильных чипсетов, по версии AnTuTu; широкий и яркий экран; ёмкая батарея с быстрой и беспроводной зарядкой; стильный дизайн и многое другое). Подробнее читайте в нашем обзоре.

Кстати, более ранний флагман HUAWEI P40 Pro сейчас доступен за 59 999 рублей.

Смартфон HUAWEI P40 lite

Кому дарим: активной молодежи

Почему: универсальная рабочая лошадка с хорошей камерой

Сколько: 19 999 рублей во время новогодней акции + умный браслет HUAWEI Band 4 в подарок

Если хочется порадовать родственника или друга современным смартфоном и не переплачивать за флагманские характеристики, которые могут оказаться невостребованными, то HUAWEI P40 Lite — ваш выбор. Он может похвастаться актуальной квадрокамерой на 48 МП (есть модули для размытия фона с эффектом боке, ультраширокого фото и макросъемки) и быстрой зарядкой на 40 Вт.

Смартфон HUAWEI P smart 2021

Кому дарим: студентам и школьникам

Почему: долгоиграющий смартфон с широким экраном по адекватной цене

Сколько: 15 499 рублей во время новогодней акции + умный браслет HUAWEI Band 4 в подарок

HUAWEI P smart 2021 обладает всего несколькими компромиссами по сравнению с P40 Lite, но обойдётся при этом почти на четверть дешевле. Здесь также есть квадрокамера, быстрая зарядка, пусть и с чуть меньшей мощностью, но благодаря батарее на 5 000 мА*ч смартфон порадует высокой автономностью. А его экран даже шире, чем у P40 Lite.

В любом случае, это актуальный смартфон, который будет готов к большинству самых распространённых задач в 2021 году. Почитать про него подробнее можно здесь.

TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Pro

Кому дарим: меломанам и фанатам подкастов

Почему: уже незаменимый активный шумодав с несколькими режимами

Сколько: 13 990 рублей + подарок на выбор во время новогодней акции

Наушники с активным шумоподавлением быстро выбрались из нишевой аудиофильской категории в массовый сегмент. Многие пользователи теперь избалованы возможностью полностью исключить фоновый шум и сконцентрироваться только на музыке или любимом подкасте.

© HUAWEI

FreeBuds Pro — первые наушники HUAWEI с активным динамическим шумоподавлением в лаконичном прямоугольном дизайне. При этом их компактный размер не влияет на качество звука — оно просто отменное. А для того, чтобы не терять связь с внешним миром, подойдет режим усиления голоса — за счёт двух внешних микрофонов наушники будут усиливать окружающие голоса, чтобы вы могли комфортно общаться с друзьями и коллегами или слушать объявления в аэропорту, не вынимая HUAWEI FreeBuds Pro из ушей.

Планшет HUAWEI MatePad Pro LTE с фирменным стилусом

Кому дарим: дизайнерам, бизнесменам и любителям портативных развлечений

Почему: удобно писать и рисовать как на обычной бумаге, верстать презентации, а также смотреть фильмы и сериалы

Сколько: 49 990 рублей + чехол в подарок и скидка 50% на клавиатуру или стилус во время новогодней акции

© HUAWEI

Шестигранный стилус распознает 4096 степеней нажатия, что позволяет создавать картины или наброски с высокой точностью.

Этот планшет во многом заменяет ноутбук — по сути, это чрезвычайно компактное и при этом полноценное рабочее устройство, которое также удобно использовать для развлечений. Он лёгкий, у него мощный процессор, большой экран и впечатляющий звук.

«Себе хочу подарить планшет с хорошим звуком и экраном. Уж очень люблю посмотреть фильмы в кровати, но телевизора нет, а комп стоит далеко, картинка маленькая», – написал Andrew Nihilus на форуме HUAWEI. MatePad Pro подойдет ему идеально. Подробнее о планшете можно прочитать в нашем обзоре.

Ноутбук HUAWEI MateBook D15 AMD

Кому дарим: офисным сотрудникам на удалёнке

Почему: многофункциональный рабочий инструмент, который играючи выполнит большинство задач

Сколько: от 49 990 рублей + мышка и рюкзак в подарок во время новогодней акции

HUAWEI MateBook D15 – идеальный вариант для тех, кто хочет работать на производительном ноутбуке с большим экраном дома, но при этом не оставляет надежды отправиться с ним и в поездку, как только откроют границы с большим количеством стран.

© HUAWEI

Несмотря на широкий 15-дюймовый дисплей, он весит немногим более полутора килограммов, подходит для всех стандартных офисных сценариев использования и даже позволяет играть в современные видеоигры, пусть и не на самых высоких настройках.

«Для меня подарок на Новый год — это ноутбук HUAWEI MateBook D15, а для жены — колонка», — написал пользователь Konstantin71 на форуме HUAWEI.

Ноутбук HUAWEI MateBook X Pro

Кому дарим: тем, кому надо много вычислительной мощи в дороге, монтажерам и блогерам… или просто себе

Почему: просто это лучший ноутбук от HUAWEI

Сколько: 116 990 рублей + мышь или рюкзак или роутер в подарок во время новогодней акции

Потратить больше 100 тысяч рублей на один подарок — решение непростое. Но на подарках себе, особенно если это главный рабочий инструмент, экономить не стоит.

HUAWEI MateBook X Pro — это выбор профессионалов, которым нужен мощный и лёгкий (1,33 кг) ноутбук. С ним можно быстро смонтировать 4K-видео, отрендерить 3D-сцену, откалибровать цвет на большом экране с точной цветопередачей или поиграть в ресурсоёмкие игры. Классный контент, созданный с его помощью, быстро отобьет его стоимость.

Умныечасы HUAWEI WATCH GT2 Pro

Кому дарим: ценителям стильных аксессуаров и здоровья

Почему: чтобы реже брать телефон в руки и постоянно отслеживать показатели здоровья

Сколько: 20 990 рублей + подарок на выбор во время новогодней акции

За элегантным образом классических наручных часов в HUAWEI WATCH GT2 Pro кроется универсальный умный помощник. Гаджет показывает уведомления от приложений, принимает звонок через встроенный динамик, транслирует сохраненную в памяти музыку в на наушники.

© HUAWEI

После рабочего дня можно сменить кожаный ремешок на спортивный и пойти тренироваться — WATCH GT2 Pro посчитают все калории и предложат рекомендации по улучшению формы. А еще они помогают отслеживать показатель SpO2 — уровень насыщения крови кислородом — и работают до двух недель без подзарядки.

Читайте подробнее о смарт-часах в нашем обзоре.

Умные часы HUAWEI WATCH FIT

Кому дарим: фанатам спорта

Почему: чтобы оставаться в форме, прокачивать тренировки и следить за здоровьем

Сколько: 6 490 рублей + подарок на выбор во время новогодней акции

Эти часы не только сами распознают тренировку, но еще и подсказывают новые движения: в них встроено 12 анимированных курсов для любителей разных видов физической активности.

Они тоже умеют измерять уровень кислорода в крови SpO2, качество сна, уровень стресса, пройденные шаги и сожжённые калории — и предлагают свои интерпретации этих данных: где надо поднажать, а где отдохнуть.

«Маме [подарю] фитнес-часы. Возраст знаете ли. Пора следить за пульсом и стрессом», — написал Andrew Nihilus на форуме HUAWEI.

Почитать подробнее про HUAWEI WATCH FIT можно в нашем обзоре.

Умная колонка HUAWEI Sound

Кому дарим: тем, кто хочет сделать домашний уют «умным» и «звучным»

Почему: чтобы получить домой качественную акустику без мороки с проводами и расстановкой десятка колонок по углам

Сколько: 12 990 рублей во время новогодней акции

HUAWEI Sound создана в сотрудничестве с французской компаний Devialet, у которой есть более 200 патентов на акустические технологии. Так что за качество звука в ней можно не переживать, несмотря на компактный размер.

За счёт продвинутых алгоритмов звучания HUAWEI Sound выдает объемный звук и предлагает разные звуковые эффекты в зависимости от воспроизводимого контента — например, с акцентом на бас или вокал.

Кстати, дарить можно не только материальные ценности, напоминает пользователь Ditia на форуме HUAWEI: «В качестве подарка нет ничего лучше внимания и конкретной помощи со всеми подготовками к столу».