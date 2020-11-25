Компактный качественный звук для дома: в России начались продажи умной Hi-Fi колонки HUAWEI Sound

В последние месяцы наш дом стал главной развлекательной площадкой. Здесь мы смотрим кинопремьеры, «ходим» на виртуальные концерты, встречаемся на Zoom-вечеринках с друзьями. Новая реальность подтолкнула многих к обновлению домашней техники и к мыслям о качественной акустике.

Раньше для того, чтобы насладиться мощными басами любимых треков или окружающей тебя киношной стрельбой, приходилось устанавливать несколько колонок, думать над идеальным местом для сабвуфера и прятать провода. Теперь высокое качество звучания доступно всего в одной колонке с продвинутыми алгоритмами звучания. Речь про умную беспроводную Hi-Fi колонку HUAWEI Sound.

Одна за всех

Создавая устройство в новой для себя категории, HUAWEI объединила силы с французским брендом Devialet, который работает с 2007 года и успел получить более 200 патентов на акустические технологии.

HUAWEI Sound получилась компактной, футуристичной и мощной. Сверху — глянцевое покрытие, напоминающее рояльный лак. Снизу — тканевая защита от пыли, не мешающая чистой передаче звука.

Акустика здесь открытая, так что можно увидеть вибрацию мембран внутри. А ещё есть цветовой индикатор, который пульсирует в такт музыке.

За насыщенный звук, распространяемый на 360°, отвечают три широкополосных динамика мощностью 5 ватт и 40-ваттный сабвуфер Devialet. Есть и два симметричных пассивных излучателя — они расположены по фирменной схеме Devialet Push-Push. Всё вместе это даёт на выходе звук громкостью до 90 дБ.

Акустику в колонке HUAWEI Sound откалибровали в соответствии с требованиями к профессиональной аппаратуре, так что вы сможете слушать аудио в формате Hi-Res без малейших искажений.

Широкополосными динамиками управляет технология Devialet SPACE. Она обеспечивает объёмный звук, как в концертном зале, без необходимости размещать в пространстве несколько источников.

Devialet SPACE делит входной звуковой сигнал на три потока и подаёт их на три динамика, направленных в разные стороны. Это помогает создать звуковую сцену с сохранением всех деталей.

Для различных сценариев использования пригодятся такие звуковые эффекты HUAWEI Sound, как:

1) «Сцена» — объёмное звучание;

2) «Вокал» — выделяет голос и приглушает инструменты;

3) «Hi-Fi» — передаёт максимально реалистичный звук;

4) «Басы» — усиливает низкие частоты.

Управление — здесь же, на сенсорной панели с тактильным откликом, или через смартфон. Настроить параметры колонки можно через приложение HUAWEI AI Life, доступное в фирменном магазине AppGallery.

Если у вас смартфон HUAWEI с NFC-чипом, то соединение будет моментальным: нужно коснуться телефоном корпуса колонки, и звук из фильма или музыкального приложения пойдёт прямо на неё.

Традиционная передача звука через Bluetooth или AUX-кабель 3,5 мм, конечно, тоже на месте.

Продажи колонки HUAWEI Sound в России в чёрном цвете уже начались. Рекомендованная розничная цена — 13 990 рублей.