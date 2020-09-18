Умный тренер на руке: обзор HUAWEI WATCH FIT

18 сентября в России открывается продажа умных фитнес-часов HUAWEI WATCH FIT в прямоугольном корпусе. В WATCH FIT компания постаралась объединить лучшие качества как фитнес-трекеров, так и умных часов. А ещё сделать так, чтобы устройство было доступным по цене, но выглядело и ощущалось дороже.

Лёгкий металлический корпус HUAWEI WATCH FIT толщиной чуть больше сантиметра выполнен в прямоугольном, чуть вытянутом формате. Экран занимает 70% фронтальной части и хорошо просматривается даже при ярком солнечном свете. За счет закруглённых граней экран выглядит даже больше, чем на самом деле, его диагональ составляет 1,64 дюйма, а разрешение — 456 на 280 пикселей. Для такой диагонали изображение чёткое, отдельные пиксели можно разглядеть, только если поднести часы совсем близко к носу.

Спортивные функции

Вес устройства и силиконовый ремешок с перфорацией полностью оправдывают его фитнес-предназначение: часы практически не ощущаются на руке, плотно прилегают к запястью и обеспечивают вентиляцию во время занятий спортом. WATCH FIT весят всего 21 грамм, при этом основная часть корпуса выполнена из алюминия, а пластиком покрыта лишь нижняя панель. 21 грамм — это практически невесомость, заниматься спортом будет удобно.

HUAWEI WATCH FIT имеют почти 100 режимов тренировок, включая даже верховую езду или сап-бординг. Впрочем, эти часы созданы не только для спортсменов, но и для тех, кому интересны технологии и здоровый образ жизни. Так, в часах есть 12 анимированных курсов по фитнесу продолжительностью от трёх минут. Прямо на экране анимированный тренер покажет, как их выполнить, так что повторить их будет несложно как дома, так и в офисе. Курсы разделены по группам мышц, которые вы тренируете, а также по уровню вашей подготовки.

Я как раз начал заниматься высокоинтервальными тренировками на самоизоляции, и во время тестирования HUAWEI WATCH FIT было интересно сравнить мои упражнения, выученные по роликам на YouTube, c руководством анимированного тренера. В итоге я добавил в регулярный набор действий для тренировки несколько новых, предложенных часами.

Мониторинг и анализ данных

HUAWEI WATCH FIT поддерживает постоянный мониторинг показателей здоровья. Круглосуточно измеряет пульс, уровень стресса, анализирует качество сна, может оценить сатурацию, или насыщенность крови кислородом, — SpO2 (для этого в часы встроен пульсоксиметр). Девушки оценят трекинг менструальных циклов.

© HUAWEI

Впрочем, собирать данные умеют многие устройства. Фишка в том, чтобы их правильно интерпретировать. И тут HUAWEI WATCH FIT есть чем вас порадовать. Часы, оценивая показатели в динамике во время тренировок и отдыха, дают персональные рекомендации. Так, меня они пожурили за плохое качество сна и посоветовали ложиться пораньше. Помедитировать над своими результатами и посмотреть подробную статистику можно в приложении «HUAWEI Здоровье» на смартфоне.

Часы напомнят вам о необходимости подвигаться, если вы сидите на месте более часа. А на прогулке или пробежке сами предложат перейти в режим трекинга активности. Встроенный модуль GPS поможет записать маршрут без участия смартфона, так что его можно не брать с собой на тренировку. С часами можно и плавать без опасений за их сохранность: заявлена водонепроницаемость до 50 метров.

Умные часы

Помимо чисто спортивных функций, в HUAWEI WATCH FIT есть практически всё, чего ждёшь от умных часов. За исключением разве что бесконтактной оплаты. Присутствуют и уведомления от приложений (нужные можно настроить в «HUAWEI Здоровье»), и сигналы о звонках на телефон, и будильник с вибрацией, который аккуратно разбудит в лёгкую фазу сна, и режим фонарика, использующий дисплей часов на максимальной яркости. А еще часы громким звуком помогут обнаружить пропавший из виду смартфон, если он остаётся в зоне покрытия Bluetooth. Часы можно использовать как пульт управления камерой телефона или переключать с их помощью музыкальные треки.

В HUAWEI WATCH FIT уже предустановлено 12 циферблатов. Некоторые из них можно дополнительно настроить, чтобы всегда иметь перед глазами, например, ваш показатель VO2Max (максимальное потребление кислорода), счётчик шагов или время в другом часовом поясе. Дополнительные циферблаты можно загружать со смартфона через то же приложение «HUAWEI Здоровье» — их там сотни.

Автономность

Весь этот цифровой швейцарский нож из умных и спортивных функций обладает ещё и внушительной автономностью. При активной нагрузке у меня часы тратили примерно пятую часть заряда в день, с учётом того, что все трекеры (пульс, стресс и сон) были постоянно включены и я регулярно проводил тренировки. В общем в стандартном режиме они вполне могут протянуть неделю, а то и больше без подзарядки.

Ёмкость аккумулятора составляет 180 мАч, а заряжаются часы с помощью комплектного кабеля с магнитным штекером и вполне быстро: 80% достигают минут за 30, оставшиеся 20% добирают еще за 20—25 минут. Обратите внимание: блока питания в комплекте нет, но зарядный кабель можно воткнуть в любой USB-порт или использовать адаптер от смартфона.

HUAWEI WATCH FIT продаются в России по цене 8490 рублей.