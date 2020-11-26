Лучший флагман для фотоохоты: обзор HUAWEI Mate 40 Pro

Современный флагманский смартфон — это, как правило, топовая камера, самый новый и быстрый процессор, качественные материалы в отделке корпуса. Плюс, конечно же, яркий дизайн, огромный дисплей и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой.

В свежем флагмане HUAWEI Mate 40 Pro, кроме всего этого, есть и дополнительные опции, которые делают его особенным. Давайте вместе разберёмся, какие.

Экстерьер

Здорово, что серии HUAWEI Mate удалось найти свой стиль: каждое новое устройство удивляет какой-то изюминкой во внешнем виде, но при этом сохраняет преемственность.

В этот раз изюминкой серии стал смартфон в цвете «мистический серебристый». Его задняя панель переливается, словно гипнотизируя. Приятно шершавое стекло меняет цвет при повороте корпуса и то играет оттенками мягкого оранжевого, то переходит через синий в фиолетовый.

За преемственность отвечает круглый модуль основной камеры — так называемое гало, или Space Ring. Оно традиционно чуть приподнято над корпусом и содержит три объектива и лазерный датчик.

Вся конструкция из стекла и алюминиевой рамки приятно лежит в ладони. Безрамочный дисплей в 6,76 дюйма, конечно, большой, но при этом смартфон не ощущается крупным. Он вытянут в длину, а края по бокам закруглены, так что работать с ним — одно удовольствие. Вес в 212 граммов карман не тянет.

На торец корпуса справа вернулась клавиша-качелька для регулировки громкости — до неё, как и до кнопки питания, легко дотянуться большим пальцем. Но и виртуальный слайдер громкости, впервые появившийся в прошлогоднем Mate 30 Pro, никуда не исчез. Он работает на обеих сторонах экрана и особенно подходит для левшей.

Смартфон оснащён функцией разблокировки по отпечаткам пальцев, по паролю или с помощью распознавания лица.

Аудиоджек отсутствует — для проводных наушников предусмотрен разъём USB-C. Но если уж обновлять смартфон, то стоит присмотреться и к новым беспроводным наушникам: у HUAWEI как раз вышли и TWS-модель FreeBuds Pro, и накладные FreeBuds Studio с мягкими и стильными амбушюрами и студийным качеством звучания.

Дисплей

OLED-дисплей в HUAWEI Mate 40 Pro оснащён уже обязательной для флагманов функцией Always-on, но со своими фишками. Во-первых, кроме даты и времени, на дисплей в режиме ожидания можно вывести и забавную анимацию, например золотую рыбку. Во-вторых, для экономии заряда батареи анимация и дата показываются только тогда, когда на экран смотрит владелец. То есть фронтальный датчик смартфона поддерживает управление взглядом.

Экран обновляется с частотой 90 Гц, а это значит, что всё выглядит чётко и плавно. Можно принудительно переключиться на энергосберегающие 60 Гц или включить динамический режим, чтобы смартфон сам выбирал частоту обновления в зависимости от сценария использования.

Технология HDR10 помогает отображать до 16,7 млн цветов — мы их не считали, но фотографии и видео со стриминговых сервисов на HUAWEI Mate 40 Pro выглядят просто восхитительно.

Камера

Вообще, купить HUAWEI Mate 40 Pro можно лишь из-за камеры, созданной совместно с Leica. В народе уже есть верная примета: если выходит новый флагман HUAWEI, жди его на первой строчке рейтинга DxOMark. И она снова не подвела: 136 баллов и первое место в общем списке камерофонов, отрыв от ближайшего конкурента на целых три очка, а также лидерство в рейтинге фронтальных мобильных камер.

В основной камере HUAWEI Mate 40 Pro три модуля: на 50 МП для ярких фото даже в темноте, кинообъектив на 20 МП — для ультраширокоугольной видеосъемки в формате 4K и телефотообъектив на 12 МП для съёмки издалека. А ещё есть лазерный датчик для быстрого распознавания объектов.

© HUAWEI

С такой камерой можно идти не просто в разведку, но и на фотоохоту. Вот и я отправился в городской парк «Лосиный остров», где проживают около 45 лосей. Фотоохота удалась: с помощью HUAWEI Mate 40 Pro мне посчастливилось сфотографировать двух из них.

Осенью лоси могут быть агрессивными, так что лучше к ним не приближаться. И тут выручил зум флагмана, который выдал удивительно детализированные снимки как на пятикратном оптическом увеличении, так и на десятикратном, где к работе оптики подключились уже вычислительные алгоритмы.

© HUAWEI

Для настоящих разведчиков (или фотоохотников) есть и цифровой пятидесятикратный зум, хотя сделанные на него фотографии могут показаться слишком зернистыми для Instagram. При этом на него любопытно снять полную Луну или номер автомобиля метрах в 200 от вас.

Ультраширокий кинообъектив HUAWEI Mate 40 Pro не искажает снимки, так как использует линзу, сделанную по технологии свободной формы (freefrom), а также программные алгоритмы коррекции. В кадр попадает больше окружающих деталей без уже поднадоевшего эффекта «рыбьего глаза».

Портретные фото тоже получаются шикарными — камера чётко очерчивает контуры субъекта, выделяя его на полуразмытом фоне. И самое прекрасное, что этот режим идеально работает и в тёмное время суток.

Кстати, именно в условиях недостаточного освещения HUAWEI Mate 40 Pro делает особенно потрясающие фотографии. Когда, казалось бы, вокруг темно, ничего не видно, смартфон выдаёт идеально проэкспонированную картинку, почти без шумов в тёмных областях.

© HUAWEI

Всё благодаря большой основной RYYB-матрице. RYYB (red, yellow, yellow, blue — то есть красный, жёлтый, жёлтый, синий) в отличие от стандартной RGB (красный, зелёный, синий) улавливает больше света. А ещё на результат работает оптическая стабилизация, которая не даёт источникам света «размазаться». В общем, в равных условиях HUAWEI Mate 40 Pro всегда выйдет победителем в ночной съёмке по сравнению с любым другим смартфоном.

Фронтальная камера тут тоже не подкачала: разрешение 13 МП, ультраширокий сенсор для групповых фото в автоматическом режиме да ещё датчик time-of-flight (ToF) в придачу для симпатичной портретной селфи-съёмки.

Фирменные режимы записи видео, включая, например, суперзамедление или одновременную съемку с фронтальной и основной камер, тоже на месте. Впервые в селфи-камере появилась возможность запечатлеть себя на фоне окружающей действительности в видеоформате 4K.

Процессор, операционная система, аккумулятор

HUAWEI Mate 40 Pro оснащён свежим и самым мощным в истории бренда процессором Kirin 9000 5G, дискретным графическим чипом Mali-G78 и нейропроцессором, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Все ресурсоёмкие приложения на нём открываются безотказно и быстро, включая, например, игру Fortnite.

HUAWEI Mate 40 Pro работает под управлением Android с фирменной надстройкой EMUI 11. Собственный магазин приложений AppGallery полнится всё большим количеством популярных аппов, так что жизнь без Google-сервисов вполне возможна и даже не обременительна. При необходимости нужные приложения можно поставить с помощью apk-файлов.

Аккумулятор на 4400 мА*ч тут идёт вкупе с поддержкой быстрой беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge на 50 Вт и проводной на 66 Вт. Беспроводной зарядки в комплекте, к сожалению, нет, так что протестировать ее не удалось. С помощью проводной батарея подзаряжается на треть за десять минут и полностью — за 50 минут. При этом ёмкости аккумулятора HUAWEI Mate 40 Pro хватает на день-два интенсивного использования.

Цена и доступность

HUAWEI Mate 40 Pro доступен в «мистическом серебристом» цвете и конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ по цене в 89 999 рублей в магазинах HUAWEI и у партнёров компании. По результатам предзаказа в фирменном интернет-магазине все устройства были полностью забронированы в течение нескольких дней, и сейчас бренд ожидает новой поставки.