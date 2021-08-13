В Царском Селе открыли часть помещений Александровского дворца после реставрации

В музее-заповеднике «Царское Село» открыли часть помещений Александровского дворца после реставрации.

Об этом сообщает ОТР.

Специалисты воссоздали интерьеры 13 залов — личных апартаментов Николая II и Александры Фёдоровны.

«Работать с этими интерьерами было трудно, но чрезвычайно интересно», — заявила директор музея-заповедника Ольга Таратынова.

Полностью работы во дворце будут завершены не ранее 2023 года.

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