В Царском Селе открыли часть помещений Александровского дворца после реставрации
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Об этом сообщает ОТР.
Специалисты воссоздали интерьеры 13 залов — личных апартаментов Николая II и Александры Фёдоровны.
«Работать с этими интерьерами было трудно, но чрезвычайно интересно», — заявила директор музея-заповедника Ольга Таратынова.
Полностью работы во дворце будут завершены не ранее 2023 года.
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