В Московском планетарии дали советы по наблюдению за метеорным потоком Персеиды

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва разъяснила, где и когда лучше увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.
В Московском планетарии дали советы по наблюдению за метеорным потоком Персеиды
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщает «Москва 24», пик активности звездопада должен произойти 12 августа в 23:00, при ясной погоде в небе будет пролетать до 110 метеоров в час.

«Для наблюдения Персеид нужны хорошие условия. Если будет чистое небо за городом — можно», — заявила Рублёва, отметив, что в Москве увидеть звездопад невозможно.

Она подчеркнула, что в течение нескольких дней поток будет оставаться активным.

Ранее в ОТР сообщали, что в августе россияне смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды.

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