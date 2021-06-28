Спасатели предупредили о жаре до +42 °С в Оренбургской области

Спасатели предупредили об аномальной жаре в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 29 июня по 1 июля в южных районах максимальная температура воздуха может достигать +40...+42 °С.

Также стало известно, что во вторник, 29 июня, в Омской области ожидается жара, передаёт gorod55.ru. По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночное время будет +15 °С, туман, днём воздух прогреется до +26...+31 °С.

Скорость ветра составит 3—8 м/с, возможны порывы до 13 м/с.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области предупредили о наступлении недели аномальной жары.