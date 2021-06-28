В Челябинской области предупредили о наступлении недели аномальной жары

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В Челябинской области с 28 июня начинается новый период аномальный жары. Дневные температуры в регионе могут достигать +36 °С.
В Челябинской области предупредили о наступлении недели аномальной жары
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогноз сайта Gismeteo.

В понедельник, 28 июня, воздух прогреется до +27 °С. В последующие дни ожидается +33...+34 °С.

Самым жарким станет 1 июля — около +36 °С.

С 2 по 4 июля на Южном Урале начнутся дожди и грозы.

При этом температура будет держаться на отметках +31...+35 °С.

Также ожидается ветер 7—10 м/с.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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