Ширвиндт рассказал, как в Театре сатиры отметят 80-летие со дня рождения Миронова

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о праздновании 80-летия со дня рождения Андрея Миронова.

В честь юбилея подготовлен спектакль «Театральный стриптиз».

«Сегодня будем отмечать 80-летие Андрея Миронова в Театре сатиры. Конечно, будем отмечать эту дату. Много говорить не могу, у меня как раз сейчас идёт репетиция», — заявил Ширвиндт в беседе с ФАН.

Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве. Он скончался в 1987-м в Риге.

Ранее худрук Губернского театра Сергей Безруков в беседе с газетой «Известия» рассказал о новой постановке «Дядя Ваня».