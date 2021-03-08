Ширвиндт рассказал, как в Театре сатиры отметят 80-летие со дня рождения Миронова

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Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о праздновании 80-летия со дня рождения Андрея Миронова.
Ширвиндт рассказал, как в Театре сатиры отметят 80-летие со дня рождения Миронова
  • © РИА Новости / В. Бондарев

В честь юбилея подготовлен спектакль «Театральный стриптиз».

«Сегодня будем отмечать 80-летие Андрея Миронова в Театре сатиры. Конечно, будем отмечать эту дату. Много говорить не могу, у меня как раз сейчас идёт репетиция», — заявил Ширвиндт в беседе с ФАН.

Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве. Он скончался в 1987-м в Риге.

Ранее худрук Губернского театра Сергей Безруков в беседе с газетой «Известия» рассказал о новой постановке «Дядя Ваня».

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