ГМИИ имени А.С. Пушкина признан лучшим музеем года

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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина удостоен премии The Art Newspaper Russia как лучший музей года.
ГМИИ имени А.С. Пушкина признан лучшим музеем года
  • © Официальная группа Пушкинского музея
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Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт премии, организаторы отметили ГМИИ имени А.С. Пушкина за открытость новациям, расширение границ влияния музея и новый подход к старому искусству.

Отмечается, что сетевая структура со штаб-квартирой в Москве и филиалами в восьми городах страны послужит для музея оплотом регионального развития.

Кроме того, реставрационные мастерские Музеев Московского Кремля удостоены премии в номинации «Реставрация года» с формулировкой «За кропотливую работу по возрождению уникальных предметов и прославление скромных героев реставрационного цеха».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина рассказали о планах на 2020 год.

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