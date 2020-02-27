ГМИИ имени А.С. Пушкина признан лучшим музеем года

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина удостоен премии The Art Newspaper Russia как лучший музей года.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт премии, организаторы отметили ГМИИ имени А.С. Пушкина за открытость новациям, расширение границ влияния музея и новый подход к старому искусству.

Отмечается, что сетевая структура со штаб-квартирой в Москве и филиалами в восьми городах страны послужит для музея оплотом регионального развития.

Кроме того, реставрационные мастерские Музеев Московского Кремля удостоены премии в номинации «Реставрация года» с формулировкой «За кропотливую работу по возрождению уникальных предметов и прославление скромных героев реставрационного цеха».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина рассказали о планах на 2020 год.