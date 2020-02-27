ГМИИ имени А.С. Пушкина признан лучшим музеем года
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Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт премии, организаторы отметили ГМИИ имени А.С. Пушкина за открытость новациям, расширение границ влияния музея и новый подход к старому искусству.
Отмечается, что сетевая структура со штаб-квартирой в Москве и филиалами в восьми городах страны послужит для музея оплотом регионального развития.
Кроме того, реставрационные мастерские Музеев Московского Кремля удостоены премии в номинации «Реставрация года» с формулировкой «За кропотливую работу по возрождению уникальных предметов и прославление скромных героев реставрационного цеха».
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина рассказали о планах на 2020 год.