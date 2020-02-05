Заслуженный артист России Сергей Селин прокомментировал сообщение о смерти актёра Дмитрия Бульбы.

«Я его запомнил очень хорошим, интересным и добрым парнем», — сказал Селин в беседе с Nation News.

По его словам, Бульба всегда был интересным.

Как передавал kp.ru, Бульба умер 54-м году жизни в Санкт-Петербурге.

Артист известен по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский. Проверка на прочность». Также он снимался в фильмах «Чернов. Chernov», «Барак», «Улыбка» и сыграл множество ролей в театральных постановках.