В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0
На северо-востоке Индии в регионе Аруначал-Прадеш произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков был расположен в 38 км северо-восточнее от города Алонг.
Очаг землетрясения находился на глубине 30 км.
Ранее в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,3.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: