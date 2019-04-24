В Индии произошло землетрясение магнитудой 6,0

На северо-востоке Индии в регионе Аруначал-Прадеш произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков был расположен в 38 км северо-восточнее от города Алонг. Очаг землетрясения находился на глубине 30 км. Ранее в Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,3.