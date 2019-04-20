Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Чили

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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 111 км восточнее города Икике.

Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км. 

Информации о жертвах и разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 возле побережья Восточного Тимора.

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