Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Чили
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 111 км восточнее города Икике.
Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км.
Felt #earthquake (#sismo) M5.0 strikes 111 km E of #Iquique (#Chile) 25 min ago. Please report to: https://t.co/fkpsXHscxppic.twitter.com/Rvdtkx2B2n— EMSC (@LastQuake) 19 апреля 2019 г.
Информации о жертвах и разрушениях к настоящему моменту не поступало.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3 возле побережья Восточного Тимора.