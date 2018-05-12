В Москве 12 мая ожидается до +24 °С
В Москве в субботу, 12 мая, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По данным синоптиков, температура воздуха днём составит +22...+24°С.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Также прогнозируется северный, северо-восточный ветер, 5—10 м/с.
Ранее сообщалось, что в Москве в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube