Синоптики прогнозируют солнечную погоду в выходные в Москве

В Москве в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +23 °С.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«Скандинавский антициклон продолжит усиливать своё влияние в Центральной России, поэтому Москву и область ждёт много солнца, осадки исключены», — сказал синоптик.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в пятницу, 11 мая, ожидается до +19 °С.