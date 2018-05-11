Синоптики прогнозируют солнечную погоду в выходные в Москве
В Москве в предстоящие выходные ожидается солнечная и сухая погода с температурой до +23 °С.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».
«Скандинавский антициклон продолжит усиливать своё влияние в Центральной России, поэтому Москву и область ждёт много солнца, осадки исключены», — сказал синоптик.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в пятницу, 11 мая, ожидается до +19 °С.
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