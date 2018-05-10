Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидает москвичей в конце недели.

«В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Это антициклон, он северный, и в нём циркулирует довольно сухой воздух, поэтому существенных осадков не будет. Ожидается небольшая облачность, ночи будут довольно прохладные: не более +8…+10 °С, по области — до +5 °С. Дневная температура станет постепенно подниматься, и в воскресенье уже превысит отметку в +20 °С. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму и будет вполне благоприятной для отдыха», — отметила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 10 мая, ожидается до +16 °С.