Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни

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Анастасия Румянцева
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидает москвичей в конце недели.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные дни
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Киселев Сергей

«В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Это антициклон, он северный, и в нём циркулирует довольно сухой воздух, поэтому существенных осадков не будет. Ожидается небольшая облачность, ночи будут довольно прохладные: не более +8…+10 °С, по области — до +5 °С. Дневная температура станет постепенно подниматься, и в воскресенье уже превысит отметку в +20 °С. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму и будет вполне благоприятной для отдыха», — отметила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 10 мая, ожидается до +16 °С.

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