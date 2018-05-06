В Москве 6 мая ожидается до +19 °С
В Москве в воскресенье, 6 мая, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что температура воздуха днём составит +17…+19 °С.
Синоптики прогнозируют облачность. Также ожидается небольшой дождь и местами гроза.
Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с.
Ранее телеканал «360» рассказал о погоде в Московском регионе на майские праздники.
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