В Москве 6 мая ожидается до +19 °С

В Москве в воскресенье, 6 мая, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что температура воздуха днём составит +17…+19 °С. Синоптики прогнозируют облачность. Также ожидается небольшой дождь и местами гроза. Скорость порывов ветра местами может достигать 17 м/с. Ранее телеканал «360» рассказал о погоде в Московском регионе на майские праздники.