Дачу в итальянском стиле в «Сокольниках» признали объектом культурного наследия

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Дачу в итальянском стиле, расположенную на территории парка «Сокольники» в Москве, признали выявленным объектом культурного наследия, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На этом участке когда-то располагался целый дачный ансамбль, созданный архитектором Дмитрием Марковым в 1914—1915 годах для промышленников Смирновых, однако до наших дней лучше всего сохранился главный дом», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, это редкий пример загородного дома, который построен наподобие итальянской виллы и сохранил исторические элементы интерьеров в стиле неоклассики.

Ранее Nation News сообщало, что скульптуры на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена могут отреставрировать.

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