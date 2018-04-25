Дачу в итальянском стиле в «Сокольниках» признали объектом культурного наследия
«На этом участке когда-то располагался целый дачный ансамбль, созданный архитектором Дмитрием Марковым в 1914—1915 годах для промышленников Смирновых, однако до наших дней лучше всего сохранился главный дом», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, это редкий пример загородного дома, который построен наподобие итальянской виллы и сохранил исторические элементы интерьеров в стиле неоклассики.
Ранее Nation News сообщало, что скульптуры на станции «Площадь Революции» Московского метрополитена могут отреставрировать.