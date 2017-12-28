Захарова рассказала о судьбе спасённой сотрудниками МИД совы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что сова, спасённая от ворон благодаря «спецоперации» сотрудников внешнеполитического ведомства, почти здорова.

«Сова, которая тронула ваши сердца (и наши тоже), практически здорова. У неё действительно была травма, она была передана в питомник, сейчас её уже выпускают в вольер больших размеров, чтобы посмотреть, как она летает», — рассказала Захарова.

По её словам, у птицы был ушиб крыла. Ожидается, что к весне сову выпустят на волю.

Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства иностранных дел России спасли сову, атакованную воронами.