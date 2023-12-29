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Диетолог Ионова: обилие жирной пищи в Новый год может спровоцировать изжогу

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Врач-диетолог Лидия Ионова посоветовала в Новый год быть активными и не переедать, чтобы не возникла изжога.
Диетолог Ионова: обилие жирной пищи в Новый год может спровоцировать изжогу
  • Gettyimages.ru
  • © GMVozd

Изжога может быть симптомом рефлюксной болезни, при которой желчь из желудка забрасывается в пищевод. В этом случае после еды нельзя сразу ложиться. Лучше какое-то время погулять, а также не переедать, сообщила врач в беседе с Общественной службой новостей.

«Если это проблема с жёлчным пузырём, то еда должна быть умеренной жирности и обязательно содержать пищевые волокна, например, из овощей или фруктов», — посоветовала Ионова.

В этом случае стоит ограничить потребление копчёностей, колбасы, икры, салатов с большим количеством майонеза.

Диетолог посоветовала заменить некоторые продукты на более полезные, например, колбасу и копчёности — на запечённое мясо, а праздничный стол разнообразить овощами, включая зелёные салатные листья.

Ранее диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева рассказала об альтернативах традиционному салату оливье.

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