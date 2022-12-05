В Курганскую область вернутся морозы до -30 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.
В ночь на 6 декабря температура воздуха ночью составит -21...-26 °С, в ночь на 7 декабря ожидается -20...-25 °С, местами -30 °С.
В дневное время прогнозируется -13...-18 °С и -15...-20 °С соответственно.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.