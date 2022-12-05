В Курганскую область вернутся морозы до -30 °С

В Курганской области после небольшого потепления вновь ожидаются ночные морозы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ЦГМС.

В ночь на 6 декабря температура воздуха ночью составит -21...-26 °С, в ночь на 7 декабря ожидается -20...-25 °С, местами -30 °С.

В дневное время прогнозируется -13...-18 °С и -15...-20 °С соответственно.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.