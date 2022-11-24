Выставка советского искусства откроется в омском филиале Эрмитажа 25 ноября
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Об этом сообщает gorod55.ru.
В экспозиции участвуют около 200 произведений художников советской эпохи, в том числе картины, графика, скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства.
«Для нас этот проект важен как репрезентация совершенно новых работ. Многие из них были скрыты от любопытных глаз. Очень важно, чтобы произведения искусства как можно чаще доставали из хранилищ и показывали», — заявила директор музея Врубеля Фарида Буреева.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.