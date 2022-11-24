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Выставка советского искусства откроется в омском филиале Эрмитажа 25 ноября

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Выставка «Я другой такой страны не знаю» откроется в омском филиале Эрмитажа в пятницу, 25 ноября. Её подготовили специалисты музея имени Врубеля.
Выставка советского искусства откроется в омском филиале Эрмитажа 25 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает gorod55.ru.

В экспозиции участвуют около 200 произведений художников советской эпохи, в том числе картины, графика, скульптуры, образцы декоративно-прикладного искусства.

«Для нас этот проект важен как репрезентация совершенно новых работ. Многие из них были скрыты от любопытных глаз. Очень важно, чтобы произведения искусства как можно чаще доставали из хранилищ и показывали», — заявила директор музея Врубеля Фарида Буреева.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в Москве в октябре началась реставрация главного дома усадьбы XIX века, расположенной в Кропоткинском переулке.

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