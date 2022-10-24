Выставка Александра Тышлера откроется в Самаре 27 октября
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Об этом сообщает volga.news.
На экспозиции «Александр Тышлер. Живопись, графика и работы для театра из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» будет представлена 51 работа.
Особое внимание кураторы обратили на театральные произведения художника. Тышлер сотрудничал с Московским театром сатиры, «Ленкомом», Большим театром.
Выставка продлится до 2 февраля 2023 года.
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