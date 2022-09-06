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МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с заморозками до -3 °С в Курганской области

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Согласно данным МЧС по Курганской области, в ближайшие дни регион накроет похолодание с заморозками до -3 °С.
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с заморозками до -3 °С в Курганской области
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает URA.RU.

«По прогнозу курганских синоптиков, ночью 7 и 8 сентября в некоторых районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С», — сообщает Управление МЧС по региону.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в Москве в День города, который будут отмечать 10 и 11 сентября, установится тёплая погода с дневными температурами +12...+17 °С.

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