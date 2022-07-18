Ведущий «Маски» Макаров заявил о желании остаться в шоу

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Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров рассказал, что хочет остаться в проекте как можно дольше.
Ведущий «Маски» Макаров заявил о желании остаться в шоу
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Маска» привлекает тем, что невозможно предугадать, по какому сценарию пойдёт программа. Как долго я хочу оставаться в проекте? Конечно, чем дольше, тем лучше. Сейчас я прикладываю максимум усилий, чтобы проект был интересным. Этим занимаюсь не только я, но и большая творческая команда, которая трудится над шоу», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее джазовый пианист и композитор Андрей Кондаков в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о программе международного фестиваля «Бродский Drive».

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