Власти Ставрополья прокомментировали ситуацию с ландшафтными пожарами в регионе

В Ставропольском крае зафиксировано около 540 ландшафтных пожаров с начала 2022 года, их общая площадь составила более 7,5 тыс. га, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Роман Коврыга на брифинге.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«За последние два года в государственном лесном фонде края пожаров не отмечено. В этой части сформирована группировка сил и средств, чтобы предупредить возникновение пожаров. Это 31 пожарный расчёт на десяти лесопожарных станциях, 110 человек, 139 единиц техники», — отметил Коврыга.

По его словам, Минприроды взаимодействует с МЧС, а также с муниципальными образованиями, ведёт мониторинг ситуации.

«Есть территории, которые наиболее подвержены ландшафтным пожарам, и наша задача — не допустить переход в лесной фонд и на населённые пункты, где лесные угодья примыкают к домам», — добавил министр.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ХМАО прокомментировало смог в регионе.