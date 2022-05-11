В Московском планетарии 14 мая откроется экспозиция «Лунариум»

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В Московском планетарии 14 мая открывается экспозиция «Лунариум».
В Московском планетарии 14 мая откроется экспозиция «Лунариум»
  • РИА Новости
  • © Евгений Самарин

Об этом сообщает НСН.

Выставка посвящена гео- и гелиоцентрической системе мира, а также внутреннему строению Земли и эволюции.

На экспозиции можно будет, в частности, прокатиться на космическом велосипеде, узнать свой вес в измерении других планет.

Ранее ФАН сообщало, что выставка-инсталляция «Чувство времени» открылась в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию окончания Битвы за Москву, а также к Дню Победы.

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