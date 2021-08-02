«Последний всплеск тепла»: синоптики рассказали о погоде в начале августа

Метеорологи полагают, что начало первой недели августа в столичном регионе будет жарким, но через несколько дней средняя температура понизится. По их словам, в конце текущей недели в Москве окончательно закроется купальный сезон. Эксперты считают, что погода в целом будет «нормальной, вполне августовской». Между тем в ряде других российских регионов, в том числе Татарстане, Краснодарском крае и Ростовской области, в ближайшие дни ожидается сильная жара на уровне +37...+38 °С.

Жаркая погода в столичном регионе позволит продлить купальный сезон на неделю, после чего его можно будет закрывать. Такое мнение высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В понедельник у нас жара, последний жаркий день до 30 градусов, потом обвал холода до +20…+25 °С, и последний всплеск тепла на следующих выходных снова до +30 °С, ещё можно будет искупаться», — приводит слова Тишковца РБК.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что в начале этой недели в столичном регионе будет жарко, но потом погода изменится.

«В Москве ожидается +28…+30 °С. Но к вечеру к столичному региону подойдёт холодный атмосферный фронт, который проявит себя дождями и, возможно, даже грозами. В ночь на вторник будет дождливо, но тепло, +16…+18 °С. На следующий день температура будет на пару градусов пониже, чем накануне, +26…+28 °С», — сказала Позднякова.

Также на russian.rt.com Метеоролог рассказал о дефиците осадков в столичном регионе

По её словам, за этим холодным фронтом поступит ещё одна порция «не слишком холодного, но менее тёплого воздуха». В середине недели, рассказала синоптик, ночная температура установится на отметке порядка +10…+15 °С, а дневная +20…+25 °С.

«То есть, в принципе, температурный фон будет соответствовать климатической норме. Без осадков на неделе обойдётся только четверг. В остальные дни — небольшие дожди различной интенсивности. Но сильных ливней или грозовой деятельности на неделе не ожидается», — заключила Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что погода на текущей неделе будет «нормальной, вполне августовской», с умеренными дождями и температурой в пределах нормы.

«Где-то +21...+24 °С в дневные часы и чуть ниже +15 °С в ночные часы. В целом вполне удовлетворительные условия. Единственное — в понедельник у нас будет несколько теплее, по области +30...+31 °С. Но затем мы ждём в понедельник во второй половине дня и ближе к ночи прохождения холодного фронта того циклона, который в основной своей массе будет атаковать Санкт-Петербург», — сказал Шувалов в беседе с RT.

По его словам, в последующие дни произойдёт понижение на 5—6 градусов, в результате чего в оставшуюся часть недели температура днём составит +21...+24 °С. Шувалов также предупредил об осадках.

«Практически ежедневно будет идти дождь. Небольшой и кратковременный, но всё же дождь», — отметил он.

Жаркая погода в российских регионах

МЧС предупреждает жителей Центрального федерального округа о дождях с грозами, усилении ветра до 20 м/с и жаркой, до +36...+38 °С, погоде.

Как говорится в распространённых МЧС предупреждениях, температура +36 °С в понедельник ожидается в Курской и Белгородской областях. Жарко будет на территории Смоленской, Калужской, Тверской, Рязанской, Костромской областей. В этих регионах также пройдут сильные дожди и грозы с порывами ветра 15—20 м/с.

Кроме того, в Брянской, Тульской и Орловской областях прогнозируются кратковременные осадки, в отдельных районах возможен град.

В ряде других российских регионов в ближайшие дни ожидается сильная жара. В частности, об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также на russian.rt.com Синоптики предупредили о жаре до +38 ℃ на Кубани

Во вторник, 3 августа, возможны небольшие дожди. Днём максимальные температуры воздуха могут достичь +32...+37 °С. По предварительной информации, в среду, 4 августа, через регион пройдёт холодный атмосферный фронт. Местами возможен кратковременный дождь. Также ожидается гроза, усиление ветра. На западе +24...+29 °С, на востоке +30...+35 °С.

В Краснодарском крае температура воздуха может достичь +38 °С, рассказали в региональном Гидрометцентре. В Ростовской области температура продолжит расти и к понедельнику, 2 августа, также достигнет +38 °С.

Учёные полагают, что глобальное потепление особенно сильно проявляется на территории России. Об этом, в частности, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе конференции «Углеродная нейтральность — новый тренд в мировой экономике».

«Россия является «кухней» мировой погоды в этом смысле, потому что увеличение температуры на территории РФ — 1,5—2 °С, а в районе наших арктических морей — 3 °С. То есть это больше, чем где бы то ни было на Земле. Если, скажем, в Антарктиде ничего не изменилось, средняя температура осталась той же самой, то в Арктике произошли существенные изменения», — приводит слова Сергеева ТАСС.

По словам учёного, «на РФ смотрят как на страну, которая должна существенным образом изучать эти процессы и предлагать решения».