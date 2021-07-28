Метеоролог рассказал о дефиците осадков в столичном регионе

Руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о дефиците осадков в столичном регионе.

«Осадки у нас в огромном дефиците. Мы ещё даже половину месячной нормы не выполнили в июле по Москве и Подмосковью. На данный момент в регионе выпало всего 35% осадков», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, было бы желательным выпадение большего числа осадков, но особенно сильных в ближайшее время не ожидается.

«В регионе пройдут кратковременные дожди. А температура будет стабильной до 1 августа», — сообщил он.

Как пояснил эксперт, в столичном регионе ожидается температура воздуха в районе +25...+28 ˚С.

Варакин добавил, что хорошие дожди придут в Московскую область в начале августа, но они пройдут преимущественно по южной границе региона.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на этой неделе.