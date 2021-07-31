Вильфанд предупредил о дефиците осадков в ряде регионов России
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«Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», —цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, избыток осадков в августе также ожидается на севере Красноярского края, севере Якутии, в Забайкалье и Приморском крае.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в августе температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов России, а на многих территориях месяц будет аномально тёплым.