Вильфанд предупредил о дефиците осадков в ряде регионов России

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В некоторых российских регионах в августе прогнозируется дефицит осадков , сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил о дефиците осадков в ряде регионов России
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Дефицит осадков прогнозируется в южной половине европейской территории России, собственно, на всей территории южнее Московской области, в южной половине Урала, на всем юге Сибирского федерального округа: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край», —цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, избыток осадков в августе также ожидается на севере Красноярского края, севере Якутии, в Забайкалье и Приморском крае.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в августе температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов России, а на многих территориях месяц будет аномально тёплым. 

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