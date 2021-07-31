В Гидрометцентре прогнозируют тёплый август во всей России

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В августе температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов России, а на многих территориях месяц будет аномально тёплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре прогнозируют тёплый август во всей России
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Он уточнил, что аномально тёплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.

По словам специалиста, температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов прогнозируются дожди, грозы и град. 

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