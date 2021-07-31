В Гидрометцентре прогнозируют тёплый август во всей России
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«На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре», — цитирует ТАСС Вильфанда.
Он уточнил, что аномально тёплым август ожидается на всей европейской территории России, исключая Северо-Западный федеральный округ.
По словам специалиста, температура выше нормы также ожидается во многих регионах азиатской части страны.
Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов прогнозируются дожди, грозы и град.