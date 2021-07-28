В Гидрометцентре прогнозируют ливни и град в ряде регионов России

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В ряде российских регионов прогнозируются дожди, грозы и град. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В республиках Северного Кавказа — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне — сильный дождь с интенсивными периодами, гроза, град и ветер до 25 м/с», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, также в Хакасии, в южных районах Красноярского края и Тыве ожидается сильный дождь, гроза, крупный град.

Синоптик добавил, что сложная и опасная погода придёт также в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Архангельскую области.

Ранее Вильфанд сообщил, что в некоторых российских регионах прогнозируется экстремально жаркая погода.

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