В Гидрометцентре прогнозируют ливни и град в ряде регионов России
«В республиках Северного Кавказа — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне — сильный дождь с интенсивными периодами, гроза, град и ветер до 25 м/с», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, также в Хакасии, в южных районах Красноярского края и Тыве ожидается сильный дождь, гроза, крупный град.
Синоптик добавил, что сложная и опасная погода придёт также в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Архангельскую области.
Ранее Вильфанд сообщил, что в некоторых российских регионах прогнозируется экстремально жаркая погода.