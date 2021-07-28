Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов прогнозируется экстремально жаркая погода.
Синоптики прогнозируют аномальную жару в ряде регионов России
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Уже пять дней экстремально высокая температура на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. На Сахалине температура выше 30 градусов», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, «такая погода сохранится».

Как уточнил синоптик, сильная жара ожидает также юг европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днём прогнозируется 31-36 градусов тепла, в Ростовской области — до 38 градусов тепла.

Ранее Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России.

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