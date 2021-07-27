Синоптик спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России.

«Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация. В большинстве северокавказских республик сильный дождь, гроза, град и подъём уровня воды горных рек», — заявил он РИА Новости.

Вильфанд отметил, что сложная ситуация с погодой складывается и в Сибирском регионе.

«Сейчас в Томской области прогнозируются опасные явления— сильный дождь, гроза, ветер. В Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае ветер до 25 м/с. Это опасный ветер. Это не просто ветер, но и сильный дождь, гроза и град», — подчеркнул он.

По словам синоптика, 27—28 июля на юге Сибири — в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края ожидаются очень сильный дождь, гроза, град, ветер.

«По-настоящему холодная погода будет на Урале и в Томской, Омской, Новосибирской областях», — добавил Вильфанд.

Он уточнил, что опасный подъём уровня воды продолжается на реке Амур.

Синоптик добавил, что вместе с тем сильная жара будет наблюдаться в Эвенкии и на Таймыре.

Ранее Вильфанд допустил возможность очень жарких дней в августе.

В апреле климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.