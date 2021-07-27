Синоптик не исключил очень жарких дней в августе

Очень жаркие дни в августе не исключены несмотря на то, что климатический пик жары пройдет 31 июля - 1 августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около плюс 30°C, и даже в конце августа», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, провожать лето ещё рано.

Он добавил, что более точный прогноз погоды на август Гидрометцентр выпустит 30 июля.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни погода в российской столице будет «на любой вкус» — от умеренно-тёплой до жаркой.